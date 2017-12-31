Стал известен формат проведения квалификации и групповой стадии ELEAGUE Major

Квалификация и групповая стадия ELEAGUE Major 2018 пройдёт по швейцарской системе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил вице-президент компании Мин Сик Ко.

При использовании швейцарской системы все команды попадают в одну группу, где первые пары определяются посевом. После этого победители предыдущих встреч играют с победителями, а проигравшие — с проигравшими.

Ранее швейцарскую систему использовали на ESL One Cologne 2016, The ELEAGUE Major 2017 и PGL Major Kraków 2017.

LAN-квалификация пройдёт с 12 по 15 января. По её итогам определятся восемь команд, которые пройдут в финальный этап соревнований.

ELEAGUE Major 2018 продлится с 12 по 28 января. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн