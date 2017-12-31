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Стал известен формат проведения квалификации и групповой стадии ELEAGUE Major
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Стал известен формат проведения квалификации и групповой стадии ELEAGUE Major 

Чемпионат.com 31 декабря 2017
Квалификация и групповая стадия ELEAGUE Major 2018 пройдёт по швейцарской системе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил вице-президент компании Мин Сик Ко.
При использовании швейцарской системы все команды попадают в одну группу, где первые пары определяются посевом. После этого победители предыдущих встреч играют с победителями, а проигравшие — с проигравшими.
Ранее швейцарскую систему использовали на ESL One Cologne 2016, The ELEAGUE Major 2017 и PGL Major Kraków 2017.
LAN-квалификация пройдёт с 12 по 15 января. По её итогам определятся восемь команд, которые пройдут в финальный этап соревнований.
ELEAGUE Major 2018 продлится с 12 по 28 января. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн
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