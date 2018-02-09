Twitch ужесточила правила ведения трансляций

Стриминговая платформа Twitch объявила о внесении изменений в правила пользования сервисом. Компания обещает усилить контроль за действиями всех участников сообществ. Изменения в первую очередь затронут неигровых стримеров и их зрителей, однако будут распространяться и на геймерские трансляции.

В новых правилах уделяется особое внимание оскорблениям, разжиганию розни и производству контента сексуального характера. При этом прежние запреты подверглись ужесточению. Так, при модерации содержания трансляций могут учитываться не только слова или действия, но и общий контекст развития ситуации, а причиной запрета может стать название стрима, оформление канала, наряд стримера, попадающие в кадр предметы или даже угол, под которым ведётся съёмка.

Также стриминговая платформа оставляет за собой право заблокировать пользователя за призывы к ненависти или преследованию участников Twitch-сообществ, высказанные даже вне самого сервиса.

Изменения вступят в силу 19 февраля. До этого времени всем пользователям Twitch предложено самостоятельно удалить из своих аккаунтов не соответствующий новым правилам контент. Сообщается, что в течение переходного периода представители сервиса могут указывать отдельным пользователям на подлежащие изменениям или удалению элементы. В дальнейшем компанией будет пересмотрена политика подачи апелляций и усовершенствована автоматизированная система модерации Twitch.

Twitch.tv — популярный стриминговый сервис, созданный в 2011 году в качестве площадки для игровых и киберспортивных трансляций. Ежемесячная аудитория Twitch превышает 100 млн зрителей, а количество активных стримеров достигает 814 тыс. человек.