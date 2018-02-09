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Кандидат в президенты России Павел Грудинин проводит пресс-конференцию в Нижнем Новгороде
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Кандидат в президенты России Павел Грудинин проводит пресс-конференцию в Нижнем Новгороде 

RT на русском 9 февраля 2018
В пятницу, 9 февраля, кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин посещает Нижний Новгород. В программе поездки — встреча с избирателями и визит на одно из промышленных предприятий региона. RT ведёт прямую трансляцию.
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