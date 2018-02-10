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Приложение для поиска возлюбленного к 14 февраля запустила соцсеть «ВКонтакте»
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Приложение для поиска возлюбленного к 14 февраля запустила соцсеть «ВКонтакте» 

360tv.ru 10 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Социальная сеть «ВКонтакте» к Дню святого Валентина (14 февраля) создала приложение под названием «Бесит», которое поможет молодым людям разного пола ответить на 100 вопрос о самых раздражающих их вещах и найти пару, сообщила газета «Известия».
Отмечается, что компьютер определяет в список потенциальных партнеров тех людей, которые ответили на сотню вопросов примерно также как вы. Он выдает лучшие совпадения, после чего пользователю предстоит решить, стоит ли начинать или продолжать общение с человеком или нет.
Приложение предлагает выразить свое отношение к таким вещам, например, как русский рэп, современное искусство, мультики. Можно выбрать между двумя вариантами: «обожаю» и «бесит». При желании можно добавить собственные темы, но не более трех.
Ранее «360» писал, что по случаю Дня святого Валентина обитатели Московского зоопарка 14 февраля получат ледяные конфеты в виде сердец.
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