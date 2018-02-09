Сделаем кабинеты чиновников прозрачными?

Фото с ресурса niioz.ru При подготовке статьи о том, как Сергей Великоцкий (глава администрации Петушинского района) подвесил тысячи человек, затеяв судебные тяжбы об изменении назначения сотен земельных участков, ваш корреспондент столкнулся с поразившей его практикой: при входе в кабинет чиновника требуется оставлять у секретаря мобильные телефоны.

Требование в высшей степени странное. Чего боится слуга народа? Что разговор с ним запишут? Ну и что, даже если так? Ему есть, что скрывать?

Как выяснилось, такая практика достаточно широко распространена. Убеждён, что она порочна.

Работа главы местной администрации должна быть абсолютно прозрачной.

У чиновника муниципального уровня не может быть никаких секретов от граждан, за исключением, возможно, каких-то мобилизационных моментов, составляющих государственную тайну, которые определены в нормативных актах.

В связи с этим есть такое предложение: установить в кабинетах глав администраций муниципальных образований и их заместителей

камеры видеонаблюдения, с которых вести прямую трансляцию в интернете.

Почему бы нет?

Интересно, как к подобной идее отнесутся сами чиновники? Несколько опрошенных вашим корреспондентом должностных лиц согласились высказать своё мнение лишь на условиях анонимности. Все они в один голос заявили о недопустимости такой трансляции. По их мнению, при этом могут пострадать: государственная тайна, коммерческие секреты при ведении переговоров с потенциальными инвесторами, права посетителей, права самого чиновника — в какие-то моменты находиться не на виду у всех.

На мой взгляд, доводы не выдерживают критики. На время достаточно редких на муниципальном уровне совещаний с силовиками трансляцию можно приостанавливать, отключив камеры в момент, когда их участники заходят в кабинет, и включив, когда они выходят. Надеюсь, на совещании в таком составе не будут обсуждаться коррупционные делишки? Хотя, как знать…

Коммерческие секреты в переговорах главы муниципальной администрации — это уже потенциальная коррупция.

Таковых не должно быть в принципе. Все переговоры — в камках прозрачных торгов.

Во время приёма граждан по их требованию трансляцию можно приостанавливать, зафиксировав, кто вошёл в кабинет, и саму просьбу о приостановке трансляции.

Для самого должностного лица быть в рабочее время постоянно на виду — это нормально. Не в туалете же предлагается установить камеры!

А вы как думаете, поможет ли подобная мера в борьбе с коррупцией? Голосуйте и комментируйте.