Как правильно удалить пользователя в macOS

Операционная система macOS позволяет удобно разграничить права для разных пользователей и сохранять рабочие данные каждого из них. Для этого предусмотрена возможность создания разных учетных записей.

Как создавать несколько учетных записей на Mac С одной стороны удобно иметь учетку для каждого потенциального пользователя Mac, но с другой на это может потребоваться слишком много дискового пространства. Особенно это критично на Mac с небольшим объемом накопителя.

Когда решите пересмотреть учетную политику на своем Mac, знайте, как правильно и быстро удалить ненужные учетные записи. 1. Запустите приложение Системные настройки и перейдите в раздел Пользователи и группы.

2. Нажмите на значок замка и введите пароль администратора. 3. Выберите пользователя, которого необходимо удалить и нажмите соответствующую кнопку. Обратите внимание, что выбрать пользователя, который авторизовался на компьютере не получится. Ему придется разлогиниться либо следует перезагрузить Mac. 4. Далее нужно выбрать одно из действий: Сохранить папку пользователя в образе диска — так все документы и данные пользователя будут сжаты для возможности дальнейшего восстановления.

Оставить папку пользователя без изменений — все данные, настройки и документы пользователя останутся в системе и продолжат занимать место на диске.

Удалить папку пользователя с компьютера — все данные пользователя будут полностью удалены с компьютера. В первом случае сохраненный образ будет храниться по пути /Users/Deleted Users/, во втором — данные останутся на месте в папке /Users/.

5. Останется лишь подтвердить удаление. Так получится навести порядок в учетных записях, оставить резервные копии данных пользователей для дальнейшего восстановления или просто очистить место на накопителе. ⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.