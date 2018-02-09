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Как правильно удалить пользователя в macOS
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Как правильно удалить пользователя в macOS 

iPhones.ru 9 февраля 2018
Фото: iPhones.ru
Операционная система macOS позволяет удобно разграничить права для разных пользователей и сохранять рабочие данные каждого из них. Для этого предусмотрена возможность создания разных учетных записей.
Как создавать несколько учетных записей на Mac С одной стороны удобно иметь учетку для каждого потенциального пользователя Mac, но с другой на это может потребоваться слишком много дискового пространства. Особенно это критично на Mac с небольшим объемом накопителя.
Когда решите пересмотреть учетную политику на своем Mac, знайте, как правильно и быстро удалить ненужные учетные записи. 1. Запустите приложение Системные настройки и перейдите в раздел Пользователи и группы.
2. Нажмите на значок замка и введите пароль администратора. 3. Выберите пользователя, которого необходимо удалить и нажмите соответствующую кнопку. Обратите внимание, что выбрать пользователя, который авторизовался на компьютере не получится. Ему придется разлогиниться либо следует перезагрузить Mac. 4. Далее нужно выбрать одно из действий: Сохранить папку пользователя в образе диска — так все документы и данные пользователя будут сжаты для возможности дальнейшего восстановления.
Оставить папку пользователя без изменений — все данные, настройки и документы пользователя останутся в системе и продолжат занимать место на диске.
Удалить папку пользователя с компьютера — все данные пользователя будут полностью удалены с компьютера. В первом случае сохраненный образ будет храниться по пути /Users/Deleted Users/, во втором — данные останутся на месте в папке /Users/.
5. Останется лишь подтвердить удаление. Так получится навести порядок в учетных записях, оставить резервные копии данных пользователей для дальнейшего восстановления или просто очистить место на накопителе. ⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.
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