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Расписание трансфера до аэропорта «Жуковский» изменится с 14 февраля
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Расписание трансфера до аэропорта «Жуковский» изменится с 14 февраля 

РИАМО 9 февраля 2018
Фото: РИАМО
Время отправления автобусов от платформы «Отдых» от подмосковного аэропорта «Жуковский» и обратно будет скорректировано с 14 февраля в связи с изменениями в расписании авиарейсов, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.
«С 14 февраля 2018 года в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский», изменяется график движения трансфера платформа «Отдых» — аэропорт «Жуковский» — платформа «Отдых», — отмечается в сообщении.
В среду, 14 февраля, дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 06:10, 20:00; от аэропорта «Жуковский» в 06:35, 21:50.
Изменено время отправления автобусного рейса: от аэропорта «Жуковский» вместо 20:20 автобус будет отправляться в 21:05.
В пятницу, 16. Февраля, дополнительные автобусные рейсы будут отправляться от платформы «Отдых» в 06:10; от аэропорта «Жуковский» в 06:35.
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