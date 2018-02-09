Riot Games анонсировала эфирную команду LCL Spring 2018

Riot Games анонсировала состав эфирной команды на весенний сезон Континентальной лиги. Информация об этом появилась на официальном киберспортивном сайте дисциплины.
Освещать матчи в высшей лиге СНГ будут Михаил Olsior Зверев, Юрий FlashInTheNight Шиленков, Дмитрий Zak Antihype Кулькин, Арман Wonder Авагян и Алексей Genes1s Романов. Александр Awertum Трошин будет работать на играх в Лиге претендентов.
В конце 2017 года эфирную команду покинули Михаил Space Малышев, Александр Destroyer Тимофеев, Александр Darth Zak Щербаков и Андрей BULBAZABP Солохов. Позднее ушёл также Игорь ATRemains Радкевич.
9 февраля компания Riot Games и телеканал «Е» объявили о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнёрства в 2018 году студия телеканала «Е» станет местом проведения турниров по League of Legends.
Матчи весеннего сезона Континентальной лиги по League of Legends стартуют 10 февраля. Игры будут проводиться по выходным в течение пяти недель и закончатся 11 марта. Всего в соревнованиях примут участие восемь лучших команд СНГ, которые разыграют между собой путёвку на Mid-Season Invitational.