Riot Games анонсировала эфирную команду LCL Spring 2018

Riot Games представила эфирную команду на весенний сезон LCL

Riot Games анонсировала состав эфирной команды на весенний сезон Континентальной лиги. Информация об этом появилась на официальном киберспортивном сайте дисциплины.

Освещать матчи в высшей лиге СНГ будут Михаил Olsior Зверев, Юрий FlashInTheNight Шиленков, Дмитрий Zak Antihype Кулькин, Арман Wonder Авагян и Алексей Genes1s Романов. Александр Awertum Трошин будет работать на играх в Лиге претендентов.

В конце 2017 года эфирную команду покинули Михаил Space Малышев, Александр Destroyer Тимофеев, Александр Darth Zak Щербаков и Андрей BULBAZABP Солохов. Позднее ушёл также Игорь ATRemains Радкевич.

9 февраля компания Riot Games и телеканал «Е» объявили о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнёрства в 2018 году студия телеканала «Е» станет местом проведения турниров по League of Legends.

Матчи весеннего сезона Континентальной лиги по League of Legends стартуют 10 февраля. Игры будут проводиться по выходным в течение пяти недель и закончатся 11 марта. Всего в соревнованиях примут участие восемь лучших команд СНГ, которые разыграют между собой путёвку на Mid-Season Invitational.