Facebook начал борьбу с оскорблениями и дезинформацией

СУХУМ, 9 фев — Sputnik . Для борьбы с оскорблениями, дезинформацией и обсуждениями не по теме, компания решила провести тестирование кнопки «дизлайк», сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на TJournal.

Кнопка получила название «Downvote» ("Проголосовать против") — при нажатии на нее не уменьшается количество лайков у комментария, а предлагается сообщить модераторам соцсети об оскорблении, неточной информации или сообщениям не по теме. Кроме того, это скрывает комментарий для того, кто нажал кнопку.

В компании сообщили, что пока просто хотят «получить обратную связь» и дать пользователям возможность сообщить о сомнительных комментариях.