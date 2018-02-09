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Facebook начал борьбу с оскорблениями и дезинформацией
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Facebook начал борьбу с оскорблениями и дезинформацией 

Sputnik Абхазия 9 февраля 2018
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Для борьбы с оскорблениями, дезинформацией и обсуждениями не по теме, компания решила провести тестирование кнопки «дизлайк», сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на TJournal.
Кнопка получила название «Downvote» ("Проголосовать против") — при нажатии на нее не уменьшается количество лайков у комментария, а предлагается сообщить модераторам соцсети об оскорблении, неточной информации или сообщениям не по теме. Кроме того, это скрывает комментарий для того, кто нажал кнопку.
В компании сообщили, что пока просто хотят «получить обратную связь» и дать пользователям возможность сообщить о сомнительных комментариях.
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