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Более 95 млн руб потратят на съемку и трансляцию ЕГЭ в Москве
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Более 95 млн руб потратят на съемку и трансляцию ЕГЭ в Москве 

РИАМО 10 февраля 2018
Фото: РИАМО
В столице потратят свыше 95 миллионов рублей на организацию съемки и трансляции проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), планируется установить более 2,2 тысячи камер, сообщается на сайте RosTender.info.
«Московский центр качества образования объявил конкурс на организацию съемки ЕГЭ в столице. На эти цели будет направлено 95,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Съемка с помощью IP-камер будет вестись в 97 помещениях, где проводится ЕГЭ. Аппаратура способна захватывать видео— и аудиосигнал, хранить его и передавать в центр обработки данных. Процесс сдачи экзаменов будет транслироваться на сайте smotriege.ru в режиме онлайн на всех этапах: в досрочный период — с 21 марта по 11 апреля, в основной — с 28 мая по 2 июля и в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.
Всего планируется установить более 2,2 тысячи камер. Итоги конкурса будут подведены 1 марта, средства на съемку выделяются из субсидии на выполнение государственного задания.
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