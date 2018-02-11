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FMPONE выпустил карту для режима Wingman
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FMPONE выпустил карту для режима Wingman 

CyberSport.ru 11 февраля 2018
Фото: Twitter
Создатель Cache, Season и Santorini Шон «FMPONE» Снеллинг опубликовал новую карту в мастерской Steam. Локация получила название KILLHOUSE и доступна в игровом режиме Wingman.
Режим Wingman появился в CS:GO в мае 2017 года с операцией «Гидра». В ноябре разработчики оставили игровой мод в шутере на постоянной основе.
В Wingman игроки соревнуются в формате «два на два» или «один на один» до девяти победных раундов на мини-картах — с одной точкой для установки бомбы. У режима также есть отдельная ранговая система.
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