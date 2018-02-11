GESC. VGJ.Thunder переиграла LGD Gaming

Равно начинается первая карта противостояния. Только на 11 минуте падает первая тир-1 вышка. К этому моменту ни одна из команд не имеет преимущества по золоту. VGJ.Thunder делает больше убийств, а её Medusa выходит на первое место в таблице заработанного золота. На 32 минуте происходит крупное сражение, верх в котором одерживает LGD Gaming. Пользуясь ситуацией, она ломает бараки на двух линиях оппонента. Но VGJ не запирается на базе и через пару минут в свою очередь выигрывает файт и уничтожает центральную линию LGD. На 42 минуте VGJ снова заходит на хаграйнд и идет в Трон, не обращая внимания на вражеских героев. LGD не удается защититься. Первая карта уходит в актив VGJ.

LGD с первых минут посылает триплу во главе с Terrorblade в сложную линию. LGD больше передвигается по карте полным составом и вылавливает одиночные цели. Она первой уничтожает все тир-1 тавера, а к 20 минуте преимущество над противников по золоту составляет 4 тыс. На 31 минуте LGD выигрывает сражение и тут же ломает один из бараков центральной линии. Тем временем Somnus丶M на Quenn of Pain начинает превосходить богов. На 37 минуте VGJ снова отправляется в таверну всем составом и сдается.

На третей карте LGD делает ставку на Phantom Lancer и Dragon Knight, а VGJ берет себе Tinker и Death Prophet. LGD чуть лучше работает по строениям, но VGJ не уступает в фарме и не дает сопернику уйти в отрыв. Игра проходит очень равно и достаточно спокойно. К 35 минуте при счете 16:17 в пользу LGD, графики находятся в нулях. VGJ удается выиграть два крупных сражения и даже выбить выкупы у противника. Kamma на Tinker превосходит богов. На 43 минуте VGJ заходит на хайграунд и, пользуясь отсутствием некоторых героев LGD, поочередно уничтожает все линии, делая мега-крипов. После этого VGJ убивает Рошана и спокойно заканчивает игру.

В начале карты обе команды по большей мере концентрируются на фарме линий. Постепенно коллективы начинают играть 5 на 5. Они вступают в частые столкновения с попеременным для себя успехом. К 20 минуте преимущество VGJ не превышает 2 тыс. золота. На 22 минуте VGJ удается выловить на реке пару персонажей оппонента и, как следствие, забрать себе Рошана. Но толком реализовать преимущество Аегиса у неё не получается. Команды делают ставку на фарм своих кор-персонажей, и игра затягивается. На 43 минуте происходит массовый файт, в котором LGD теряет четверых игроков из-за не очень удачной инициации. VGJ тут же заходит на базу по центральной линии. Сначала она уничтожает бараки и идет в Трон. LGD не успевает защитить свое главное строение. VGJ побеждает в этом напряженном противостоянии.