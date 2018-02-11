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Игорь iLTW Филатов покинул Team Spirit
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Игорь iLTW Филатов покинул Team Spirit 

Чемпионат.com 11 февраля 2018
Фото: Twitter
Team Spirit рассталась с игроком Dota 2 состава Игорем iLTW Филатовым. Анонс появился на официальном сайте организации.
«Командообразование — это сложный процесс, который требует учитывать огромное количество факторов, многие из которых открываются только по истечении определенного периода времени. Игорь действительно хороший игрок с огромным потенциалом, однако нам, к сожалению, не удалось создать для него комфортных условий и прийти к взаимопониманию в игре и вне её», — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Никита Чукалин.
В феврале команда планирует протестировать игроков на вторую позицию. Состав будет окончательно сформирован до возвращения Александр DkPhobos Кучери из инактива.
Из-за исключения из состава Игоря Филатова вне трансферного окна Team Spirit не сможет получить прямое приглашение в региональную квалификацию к The International 2018.
iLTW присоединился к Team Spirit в августе 2017 года. Вместе с командой он занял 3-е место на Galaxy Battles II: Emerging Worlds.
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