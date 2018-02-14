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Fnatic выиграла отборочные DreamLeague Season 9 по Dota 2
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Fnatic выиграла отборочные DreamLeague Season 9 по Dota 2 

Чемпионат.com 14 февраля 2018
Фото: Советский спорт
Fnatic обыграла Execration в финале отборочных турнира DreamLeague Season 9 по Dota 2 в Юго-Восточной Азии. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Состав выиграл отборочные и получил путёвку на турнир.
Команда стала пятым участником соревнований. Ранее Team Secret и Team Liquid получили приглашения на чемпионат, а Team Empire и paiN Gaming выиграли региональные отборочные. Оставшиеся три места займут победители квалификаций в Европе, Китае и Северной Америке.
DreamLeague Season 9 пройдёт с 21 по 25 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.
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