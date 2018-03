Team Liquid выиграла cs_summit в Лос-Анджелесе

Американская Team Liquid нанесла поражение другому представителю США Cloud9 в гранд-финале плей-офф cs_summit. У «облачных» было преимущество в счете из-за победы над «жидкими» в верхней сетке, однако реализовать его команде не удалось — 2:3 (10:16 @ Overpass, 16:11 @ Cache, 8:16 @ Mirage, 17:19 @ Train).

Соревнование проходило с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составлял 150 тысяч долларов. Напомним, российская Vega Squadron покинула турнир, проиграв датской North и американской Torqued.

Лос-Анджелес (США)

cs_summit 2 Плей-офф Гранд-финал

Cloud9 (США) — Team Liquid (США) — 2:3 (10:16 @ Overpass, 16:11 @ Cache, 8:16 @ Mirage, 17:19 @ Train)

We are your #CS_Summit Champions! #LetsGoLiquid #NAERA pic.twitter.com/mhvFqllqjy

— Team Liquid (@TeamLiquid) 12 февраля 2018 г.