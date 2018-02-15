Электрички следуют с задержками на Горьковском направлении из-за травмирования человека

Электрички Горьковского направления следуют с задержками из-за травмирования человека, сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

«На Горьковском направлении задержаны: поезд №6994 (Москва-Владимир) на 17 минут, №6516 (Москва-Железнодорожная) на 16 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожном пути», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержаны поезда №7180 (Москва-Крутое) на 15 минут; №6758 (Москва-Фрязево) на 14 минут; №6806 (Москва-Электрогорск) на 14 минут; №6608 (Москва-Захарово) на 10 минут.