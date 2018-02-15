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W33 сыграет за paiN Gaming на The Bucharest Major
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W33 сыграет за paiN Gaming на The Bucharest Major 

CyberSport.ru 15 февраля 2018
Аливи «w33» Омар поможет paiN Gaming на турнире The Bucharest Major. Он заменит Габриэля «Rayuur» Пиньейру, который присоединился к коллективу в феврале. Об этом руководство paiN Gaming сообщило в Facebook. W33 уже играл за paiN Gaming в основном этапе Galaxy Battles II. Тогда бразильская команда заняла 5-6 место, уступив OG в верхней сетке и Team Spirit в нижней. Во время трансферного окна w33 зарегистрировался в составе PENTA Sports, за который выступает на европейских региональных квалификациях к мейджорам и майнорам. The Bucharest Major пройдет с 4 по 11 марта в Бухаресте на площадке Polyvalent Hall. Призовой фонд мейджора составляет миллион долларов и 1,5 тыс. рейтинговых очков DPC. Бороться за призы будут 16 лучших коллективов мира, среди которых три представителя СНГ — Virtus.pro, Natus Vincere и Vega Squadron. Турнир пройдет в два этапа. Сначала участники сыграют пять туров до одной победы по швейцарской системе, после чего восемь лучших команд этапа пройдут в сетку single-elimination. Там они продолжат борьбу в формате серий до двух побед, а в финале — до трех побед.
paiN Gaming
Уильям «hFn» Медейрос Аливи «w33» Омар Отавио «Tavo» Габриэль Данило «KINGRD» Насименто Эйтор «Duster» Перейра
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