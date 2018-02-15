W33 сыграет за paiN Gaming на The Bucharest Major

Аливи «w33» Омар поможет paiN Gaming на турнире The Bucharest Major. Он заменит Габриэля «Rayuur» Пиньейру, который присоединился к коллективу в феврале. Об этом руководство paiN Gaming сообщило в Facebook. W33 уже играл за paiN Gaming в основном этапе Galaxy Battles II. Тогда бразильская команда заняла 5-6 место, уступив OG в верхней сетке и Team Spirit в нижней. Во время трансферного окна w33 зарегистрировался в составе PENTA Sports, за который выступает на европейских региональных квалификациях к мейджорам и майнорам. The Bucharest Major пройдет с 4 по 11 марта в Бухаресте на площадке Polyvalent Hall. Призовой фонд мейджора составляет миллион долларов и 1,5 тыс. рейтинговых очков DPC. Бороться за призы будут 16 лучших коллективов мира, среди которых три представителя СНГ — Virtus.pro, Natus Vincere и Vega Squadron. Турнир пройдет в два этапа. Сначала участники сыграют пять туров до одной победы по швейцарской системе, после чего восемь лучших команд этапа пройдут в сетку single-elimination. Там они продолжат борьбу в формате серий до двух побед, а в финале — до трех побед.

paiN Gaming

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