N0thing: «Если у тебя есть умения, дай людям шанс увидеть их»

Джордан n0thing Гилберт сообщил, как придумал свой никнейм, в интервью для DBLTAP. Гилберт также рассказал о пользе стриминга для молодых игроков и объяснил, как родители относились к его желанию стать геймером.

О никнейме

«Я придумал этот никнейм, когда убивал соперников прострелом. Я делал это через стены, и они кричали: "Воу, ты убиваешь нас сквозь стены, будто это тебе ничего не стоит" [на английском — "like it's nothing"]».

О начале карьеры

« [В какой-то момент] родители стали поддерживать меня в желании стать профессионалом. Но если бы я этого не сделал в 17-18 лет, они потребовали бы поступить в колледж. Моей первой серьезной командой стала Evil Geniuses. Это был 2008 год. Очень маленькая зарплата, я даже не мог оплатить счета. Но этого было достаточно, чтобы заинтересовать меня. Они арендовали нам ноутбуки, оплачивали поездки на турниры. EG стали моим соревновательным домом, там зародилась моя карьера. Я находился в организации с 2008 по 2012 года, и, конечно же, это было во время CS 1.6. Моя карьера в CS:GO связана с Cloud9. Я здесь с 2014 года и до сих пор».

О стриминге

«Для стриминга многим людям не нужно быть профессионалом. Требуется всего две ключевых вещи — развлечение и участие. Если тебе это дается, людям нравится то, что ты делаешь, и тебе нравится то, чем ты занимаешься, зрители полюбят тебя. Если у тебя есть умения, дай людям шанс увидеть их. Я считаю, что лучшее в стриминге для молодых игроков то, что это возможность показать себя».

N0thing начал карьеру игрока в 2006 году. В 2012 году он перешел на CS:GO, а с 2014-го выступает за Cloud9. В августе 2017 года игрока исключили из состава коллектива. Он остался в организации стримером и посетил несколько крупных чемпионатов в качестве аналитика. На 13 марта 2018 года Гилберт не заявлял о завершении карьеры.