Ещё
Боты Twitch Prime собирают скины Fortnite для продажи на eBay
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боты Twitch Prime собирают скины Fortnite для продажи на eBay 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
В прошлом месяце популярный стриминговый сервис Twitch объявил о в партнерстве с разработчиками из Epic Games. В итоге появился набор предметов для Fortnite Twitch Prime Pack. Он дает подписчикам Twitch Prime, которые играют в Fortnite, набор легендарных предметов и скинов.
Но теперь оказалось, что некоторые предприимчивые игроки решили воспользоваться этим, чтобы неплохо подзаработать. Они выпустили ботов, которые стали через Reddit продавать учётные записи Twitch Prime с разблокированными скинами, на сторонних сайтах, вроде eBay.
Каждая новая учетная запись Twitch Prime дает вам бесплатную подписку на одного стримера, поэтому боты также явились причиной недавнего стремительного взлета Тайлера «Ninja» Блевинса — нравится ему это или нет. И хотя он и другие всё еще получают деньги, эти боты довольно разрушительны для сообщества Twitch. Они не вносят свой вклад в чат, за исключением того, что наводняют его различными уведомлениями.
This is Ninjas chat right now. Look at all those prime subs. Never seen them pop up that quickly pic.twitter.com/av2Fs4qxEf
— JakeImpregnator (@JakeImpregnator) 1 марта 2018 г.
Возможно, что как только бот-аккаунты будут заблокированы, а их ежемесячные абонементы истекут, мы увидим падение просмотров и подписчиков у стримеров Fortnite. Хотя не исключено, что поглядев на «Ninja», который зарабатывает на стримах популярной игры 500 000 долларов в месяц, другие подхватят тренд и аудитория наоборот будет расти.
MMO13: последние новости
Стала известна дата проведения третьего этапа альфа-теста Калибр В Fortnite добавили режим «Команды по 20 игроков» Fortnite теперь самая популярная и «стримовая» игра на Twitch
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады8
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение