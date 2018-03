Боты Twitch Prime собирают скины Fortnite для продажи на eBay

В прошлом месяце популярный стриминговый сервис Twitch объявил о в партнерстве с разработчиками из Epic Games. В итоге появился набор предметов для Fortnite Twitch Prime Pack. Он дает подписчикам Twitch Prime, которые играют в Fortnite, набор легендарных предметов и скинов.

Но теперь оказалось, что некоторые предприимчивые игроки решили воспользоваться этим, чтобы неплохо подзаработать. Они выпустили ботов, которые стали через Reddit продавать учётные записи Twitch Prime с разблокированными скинами, на сторонних сайтах, вроде eBay

Каждая новая учетная запись Twitch Prime дает вам бесплатную подписку на одного стримера, поэтому боты также явились причиной недавнего стремительного взлета Тайлера «Ninja» Блевинса — нравится ему это или нет. И хотя он и другие всё еще получают деньги, эти боты довольно разрушительны для сообщества Twitch. Они не вносят свой вклад в чат, за исключением того, что наводняют его различными уведомлениями.

This is Ninjas chat right now. Look at all those prime subs. Never seen them pop up that quickly pic.twitter.com/av2Fs4qxEf

— JakeImpregnator (@JakeImpregnator) 1 марта 2018 г.

Возможно, что как только бот-аккаунты будут заблокированы, а их ежемесячные абонементы истекут, мы увидим падение просмотров и подписчиков у стримеров Fortnite. Хотя не исключено, что поглядев на «Ninja», который зарабатывает на стримах популярной игры 500 000 долларов в месяц, другие подхватят тренд и аудитория наоборот будет расти.