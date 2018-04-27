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Матчи NFL покажут на Twitch.tv
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Матчи NFL покажут на Twitch.tv 

Чемпионат.com 48 минут назад
НФЛ возобновила сотрудничество с компанией Amazon. Информация об этом появилась на официальном сайте Национальной футбольной лиги.
В рамках соглашения матчи НФЛ в сезоне-2018/19 станут доступны для просмотра членам Amazon Prime и Twitch.
В декабре 2017 года стало известно, что платформа Twitch приобрела права на показ NBA G League. Трансляция матчей турнира началась 16 декабря.
Национальная футбольная лига — профессиональная лига американского футбола в США. Финал плей-офф соревнований — Супер Боул — является самым популярным спортивным событием в США.
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