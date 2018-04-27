Матчи NFL покажут на Twitch.tv

НФЛ возобновила сотрудничество с компанией Amazon. Информация об этом появилась на официальном сайте Национальной футбольной лиги.

В рамках соглашения матчи НФЛ в сезоне-2018/19 станут доступны для просмотра членам Amazon Prime и Twitch.

В декабре 2017 года стало известно, что платформа Twitch приобрела права на показ NBA G League. Трансляция матчей турнира началась 16 декабря.

Национальная футбольная лига — профессиональная лига американского футбола в США. Финал плей-офф соревнований — Супер Боул — является самым популярным спортивным событием в США.