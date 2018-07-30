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«Техмаш» выступил партнером гоночной команды AG Team
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«Техмаш» выступил партнером гоночной команды AG Team 

Ростех 30 июля 2018
Фото: Ростех
Фото: концерн «Техмаш»
Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, выступила партнером гоночной команды из Татарстана AG Team, а также предоставила спортсменам, участвующим в Российской серии кольцевых гонок, холодильное оборудование.
В Казани на кольцевой трассе KazanRing Canyon состоялся четвертый этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Татарстанская команда AG Team, партнером которой выступил POZIS, подошла к гонке в статусе лидера в классе «Национальный». В состязании приняли участие около 100 спортсменов со всей России, стартовавших в пяти гоночных классах.
В первый день соревнований пилоты AG Team принесли команде один подиум — третье место занял Павел Кальманович. Второй день вывел команду в лидеры в классе «Национальный Юниор». По сумме двух гонок Павел Кальманович занял четвертое место, набрав 29 очков, а по итогам четырех этапов серии спортсмен возглавляет личный зачет в классе «Национальный». В командном зачете лидером по-прежнему является AG Team. Все автомобили команды были брендированы логотипом POZIS.
«POZIS — динамично развивающаяся компания, разделяющая здоровый азарт соотечественников, увлекающихся спортом и имеющих активную жизненную позицию. Именно поэтому поддержка ярких спортивных мероприятий является одним из инструментов продвижения продукции POZIS среди целевой аудитории, в том числе премиального сегмента», — прокомментировал поддержку команды AG Team на чемпионате СМП РСКГ заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу Булат Хасанов.
Следующий этап соревнований пройдет через две недели, с 11 по 12 августа, на автодроме Moscow Raceway в Москве.
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