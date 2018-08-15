Ещё
Winstrike показала тренировочную базу в Ванкувере перед The International. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Winstrike показала тренировочную базу в Ванкувере перед The International. Видео 

Спорт-Экспресс 15 августа 2018
Студия Maincast посетила тренировочную базу состава по Dota 2 российской организации Winstrike. На данный момент коллектив находится в Ванкувере, где пройдет основной этап чемпионата мира — The International 2018. Перед поездкой в Канаду «Винстрайк» тренировалась в Москве. Общая продолжительность буткемпа составила месяц.
Игроки и менеджмент рассказали об условиях проживания и ценах. The International пройдет с 15 по 25 августа. Призовой фонд на данный момент составляет 24,1 миллиона долларов и продолжает увеличиваться.
Спорт-Экспресс: последние новости
Капитан "Винстрайк" о матче с Newbee: "Ничего необычного, стандартная победа" OG – чемпион мира по Dota 2 Капитан Virtus.pro извинился за поражение на The International 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение