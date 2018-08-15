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Третий EPICENTER по CS:GO проведут в октябре. На чемпионате разыграют $300 тыс.
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Третий EPICENTER по CS:GO проведут в октябре. На чемпионате разыграют $300 тыс. 

Чемпионат.com 15 августа 2018
Компания Epic Esports Events проведет третий EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive. Соревнования пройдут с 22 по 28 октября. Матчи плей-офф покажут на арене «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составит $ 300 тыс. Об этом сообщается в пресс-службе холдинга ESforce.
В турнире будут соревноваться 10 команд. Пять участников получат прямые приглашения. Еще четыре определятся по итогам региональных квалификаций в Европе, СНГ, Америке и Азии. Последняя команда получит Wild Card приглашение от организаторов. Закрытые квалификации в Европе состоятся 5-6 сентября, в Америке — 8-9 сентября, в СНГ — 5-6 октября. 19 октября организаторы определят первые две команды, которые отправятся в групповую стадию. Оставшиеся четыре разыграют две последние путевки. Матчи пройдут по системе double elimination. Старт открытых квалификаций намечен на 19 августа в Европе, 21 августа в Америке и 24 сентября в СНГ. За их организацию отвечает FACEIT.
Предыдущим победителем EPICENTER стала SK Gaming (сейчас MIBR). В финале бразильская команда обыграла Virtus.pro со счетом 3:2.
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