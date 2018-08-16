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Pimp вернется на соревновательную сцену
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Pimp вернется на соревновательную сцену 

CyberSport.ru 16 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Бывший игрок Team Dignitas и Team Liquid Якоб Pimp Виннече присоединится к профессиональной команде в ближайшее время. Об этом сообщил инсайдер Ярек DeKay Льюис со ссылкой на источники, близкие к игроку. Виннече отказался комментировать информацию Льюиса.
Twitter.com  Последней командой для Виннече стала Team Liquid, которую он представлял с июня 2016 года по июль 2017 года. В сентябре 2017 года Pimp рассказал порталу Unikrn, что надеется снова сыграть на высоком уровне, но не пойдет в тир-4 / тир-3 составы, поскольку они не соответствуют его амбициям. Pimp начал карьеру в 2012 году. Он играл за Western Wolves, Anexis, Team 3DMAX, Copenhagen Wolves, Team Dignitas и SK Gaming. После исключения из Team Liquid датчанин выступил в роли аналитика на нескольких турнирах от DreamHack, ESL и FACEIT, среди которых DreamHack Masters Malmö 2017, ESL Pro League Season 7 и ECS Season 5. В январе 2018 года Виннече стал стримером Dignitas.
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