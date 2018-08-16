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Ninjaboogie набрал больше всех фэнтези-очков в первый день TI8
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Ninjaboogie набрал больше всех фэнтези-очков в первый день TI8 

CyberSport.ru 16 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Саппорт и капитан Mineski Майкл ninjaboogie Росс заработал 104,5 фэнтези-очков в первый день The International 2018. В топ-3 вошли кор-игроки — Лу Somnus丶M Яо из PSG.LGD с 97,3 очков и уступивший ему один балл Чай Mushi Ё Фун из Mineski. Картинка увеличивается по клику
Топ-10 игроков фэнтези-лиги по итогам первого дня  В пятерку лучших также вошли Саид Самаил SumaiL Хассан из Evil Geniuses (95,5 очков) и Куро KuroKy Салехи Тахасоми из Team Liquid (94,8 очков). Лучшим офлейнером с 75,4 балла оказался Густав s4 Магнуссон, выступающий за EG. Максимально в первый игровой день можно было набрать 468,3 балла, взяв в фэнтези-команду ninjaboogie, KuroKy, s4, Somnus и Mushi. Владельцы Боевого пропуска Dota 2 собирают фэнтези-команду из карточек с игроками. Они получат награду по окончании TI8, если их сборная окажется лучше, чем у половины остальных участников. Стандартный приз составляет 4 тыс. очков Боевого пропуска, 25% участников начислят 8 тыс., 10% лучших получат 16 тыс. очков. The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере. 18 команд разыгрывают более $24,4 млн и звание чемпиона мира по Dota 2.
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