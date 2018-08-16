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Resolut1on — о Liquid: то ли к ним готовятся хорошо, то ли они не в форме
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Resolut1on — о Liquid: то ли к ним готовятся хорошо, то ли они не в форме 

Чемпионат.com 16 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Мидер VGJ.Storm Роман Resolut1on Фоминок прокомментировал выступление Team Liquid и Evil Geniuses в первый день The International 8. Он также оценил форму OpTic Gaming на турнире.
«У Team Liquid интересные игры. Каждая игра — разные драфты вот этих всех своих «раковых героев», которые они любят брать. Бруда, Хускар постоянно играют. Но у них игры, на самом деле, я бы не сказал, что они уничтожают соперника. У них реально тяжелые игры. То ли соперники к ним готовятся хорошо, то ли они не в очень хорошей форме. Хотя, когда мы играли с ними на тренировках, они просто уничтожали нас без шансов.
И я думаю, EG очень сильные, потому что они понимают текущую мету. Это мое мнение. И они очень хорошо играют линии. А это патч такой, где, если ты линии сноуболишь, очень легко побеждать.
OpTic — 50 на 50 ребята. Я бы не сказал, что они сейчас супер сильные. Они могут выстрелить, но могут также и проиграть», — заявил Фоминок в интервью RuHub.
После первых двух туров VGJ.Storm лидирует в группе B. Во второй день The International 8 команду ожидает противостояние с OpTic Gaming и матч против paiN Gaming.
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