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Захарова: Решение о недопуске фанатов на Евро-2020 коснется всех прибывающих в Данию

Вечерняя Москваиещё 1
18 часов назад
Решение о недопуске фанатов на Евро-2020 затрагивает всех болельщиков, которые прибывают в Данию из других стран. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 июня, в своем Telegram-канале.
Захарова: в Данию не пустят всех фанатов на Евро-2020
Фото:  МИД РФ МИД РФ
Встреча России с Данией в рамках турнира должна пройти в Копенгагене 21 июня. Однако Дания считает проведение чемпионата для болельщиков туристической целью, а для путешественников в настоящее время запрещен въезд в страну на фоне пандемии коронавируса.
Захарова отметила, что существует множество вопросов о недопуске фанатов на чемпионат Европы по футболу.
— По информации датских властей, решение не допускать болельщиков на проходящие на территории королевства футбольные матчи Евро-2020 затрагивает всех фанатов, прибывающих из-за рубежа, без исключения, — отметила Захарова.
По ее словам, министерство культуры данной страны ввело жесткие ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Напомним, чемпионат Европы по футболу будет проходить в одиннадцати европейских городах в течение месяца — с 11 июня по 11 июля. В рамках группового этапа российская национальная команда встретится на футбольном поле со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
Евро-2020,Мария Захарова,Минкультуры,МИД,
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