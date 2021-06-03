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Букмекеры предрекают сборной России по футболу третье место в группе на Евро-2020

Агентство «Москва»
15 часов назад
Шансы сборной России по футболу выйти в плей-офф чемпионата Европы оцениваются букмекерами приблизительно в 30%, аналитики предрекают команде третье место в группе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров».
Третье место: как Россия выступит в группе на Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
«На групповом этапе сборной России придется сыграть с командами Финляндии, Дании и Бельгии. По оценкам букмекерских компаний, наиболее вероятным для российской сборной является третье место в группе. Первая строчка в турнирной таблице оценивается букмекерами коэффициентом 5,00, что составляет 20% вероятности. Выход из группы в плей-офф аналитики букмекерских компаний оценивают вероятностью около 30%», - сказали в пресс-службе.
По данным «Рейтинга букмекеров», шансы сборной России обыграть в стартовом матче команду Бельгии аналитики оценивают менее чем в 17%.
«Первыми на пути россиян встанут бельгийцы. «Красные дьяволы» являются лучшей сборной мира, возглавляя рейтинг ФИФА. И в игре со сборной Бельгии шансы на успех сборной России крайне невелики. Вероятность победы Бельгии оценивается экспертами в 60%. Что касается выигрыша россиян, то шансы на такой исход крайне невелики - менее 17%», - добавили в пресс-службе.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.
Евро-2020,Сборная России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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