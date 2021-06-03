Третье место: как Россия выступит в группе на Евро-2020

«На групповом этапе сборной России придется сыграть с командами Финляндии, Дании и Бельгии. По оценкам букмекерских компаний, наиболее вероятным для российской сборной является третье место в группе. Первая строчка в турнирной таблице оценивается букмекерами коэффициентом 5,00, что составляет 20% вероятности. Выход из группы в плей-офф аналитики букмекерских компаний оценивают вероятностью около 30%», - сказали в пресс-службе.
«Первыми на пути россиян встанут бельгийцы. «Красные дьяволы» являются лучшей сборной мира, возглавляя рейтинг ФИФА. И в игре со сборной Бельгии шансы на успех сборной России крайне невелики. Вероятность победы Бельгии оценивается экспертами в 60%. Что касается выигрыша россиян, то шансы на такой исход крайне невелики - менее 17%», - добавили в пресс-службе.