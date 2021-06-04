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Василий Уткин раскритиковал вратаря сборной России

News.ruиещё 7
17 часов назад
Блогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова назначить Антона Шунина основным вратарём национальной команды. Своим мнением блогер поделился на своей странице в Telegram-канале.
Уткин: Шунин - слабейший первый номер сборной России
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По мнению Уткина, иного решения не могло быть, так как остальные кандидатуры не претендовали на роль номера один в сборной.
Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всём уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно. То есть за все время. Можно поспорить насчет Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну, — написал Уткин.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная России проведёт первый матч против бельгийцев 12 июня.
Ранее сообщалось, что блогер Василий Уткин отреагировал на новость о запрете Дании впускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу.
Евро-2020,Сборная России,Антон Шунин,Василий Уткин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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