Уткин: Шунин - слабейший первый номер сборной России

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По мнению Уткина, иного решения не могло быть, так как остальные кандидатуры не претендовали на роль номера один в сборной.
Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всём уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно. То есть за все время. Можно поспорить насчет Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну, — написал Уткин.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная России проведёт первый матч против бельгийцев 12 июня.
Ранее сообщалось, что блогер Василий Уткин отреагировал на новость о запрете Дании впускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу.