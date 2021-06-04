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Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020

Газета.Ru
18 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Антон Шунин является основным вратарем национальной команды на чемпионат Европы — 2020.
Черчесов назвал основного вратаря сборной на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Видно было, что Сафонов набрал форму, готов. Каждому игроку надо быть готовым к играм, поэтому дали возможность сыграть с командой Польши. Другое дело, что Шунин — наш номер один, готовится к чемпионату Европы», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) голкипер московского «Динамо» Шунин принял участие в 27 матчах, в которых пропустил 30 мячей.
Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).
Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.
Евро-2020,Антон Шунин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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