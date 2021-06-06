На Евро-2020 сыграют 10 иностранцев из РПЛ

Сборная Швеции делает хорошую рекламу чемпионату России – в заявке команды на турнир сразу четыре представителя РПЛ! Правда, Берг
уже покинул «Краснодар» и перейдет в «Гетеборг» на правах свободного агента. В отборочном цикле чемпионата Европы Олссон
и Берг вошли в число одиннадцати футболистов, сыгравших наибольшее количество времени в составе шведов. Классону
помешала это сделать травма, но он тоже основной игрок сборной. А вот Ларссон
в отличие от трио из «Краснодара», скорее всего, будет «глухим» запасным. Если бы не выбыл из-за повреждения Златан Ибрахимович, спартаковец вряд ли бы отправился на Евро-2020.