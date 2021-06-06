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На Евро-2020 сыграют 10 иностранцев из РПЛ. Лучшие европейские легионеры в России у «Спартака» и «Краснодара»?

Спорт день за днем
6 июня 2021
На чемпионате Европы российская Премьер-Лига будет представлена не только игроками сборной России. В составах некоторых других национальных команд тоже есть люди из нашего чемпионата. «Спорт День за Днем» рассказывает о легионерах из РПЛ, которые сыграют на Евро-2020 за свои сборные.
На Евро-2020 сыграют 10 иностранцев из РПЛ
Фото: Direktno.hrDirektno.hr

Швеция: Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг, Джордан Ларссон

Сборная Швеции делает хорошую рекламу чемпионату России – в заявке команды на турнир сразу четыре представителя РПЛ! Правда, Берг уже покинул «Краснодар» и перейдет в «Гетеборг» на правах свободного агента. В отборочном цикле чемпионата Европы Олссон и Берг вошли в число одиннадцати футболистов, сыгравших наибольшее количество времени в составе шведов. Классону помешала это сделать травма, но он тоже основной игрок сборной. А вот Ларссон в отличие от трио из «Краснодара», скорее всего, будет «глухим» запасным. Если бы не выбыл из-за повреждения Златан Ибрахимович, спартаковец вряд ли бы отправился на Евро-2020.
Добавим, что на групповом этапе сборная Швеции сыграет с Испанией (14 июня, Севилья), Словакией (18 июня, Санкт-Петербург) и Польшей (23 июня, Санкт-Петербург).

Хорватия: Деян Ловрен, Никола Влашич

За «шашечных» сыграют два футболиста из нашего чемпионата. При этом участие в турнире Ловрена было под вопросом из-за травмы, однако главный тренер Златко Далич все-таки включил центрального защитника в окончательную заявку. Возможно, зенитовец будет готов только к плей-офф Евро-2020. Ловрен – один из лидеров сборной, а армейца Влашича тоже стоит ждать в основе хорватов. Для Николы предстоящий турнир – возможность поднять свой рейтинг на трансферном рынке и наконец-то уехать в итальянскую Серию А или другую топ-лигу Европы. Хорватия на групповом этапе сыграет с Англией (13 июня, Лондон), Чехией (18 июня, Глазго) и Шотландией (22 июня, Глазго).

Польша: Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк

В заявке польской сборной тоже два футболиста из РПЛ, выступающих за один клуб – «Локомотив». В квалификации Крыховяк был твердым игроком основы, провел на поле больше всех минут, а вот Рыбус сыграл не так много. Но, возможно, на Евро-2020 фланговый защитник будет выходить в стартовом составе. По крайней мере, в марте во встречах отборочного цикла ЧМ-2022 с Андоррой и Англией Рыбус оказывался в основе. На групповом этапе сборная Польши сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (19 июня, Севилья) и Швецией (23 июня, Санкт-Петербург).

Нидерланды: Квинси Промес

И в голландской сборной мы могли увидеть двух футболистов из РПЛ, однако полузащитник Тонни Де Вильена, включенный в расширенную заявку «оранжевых», не попал в окончательный состав. Так что на Евро-2020 сыграет только Промес. Переход в «Спартак» однозначно пошел Квинси на пользу, ведь в «Аяксе» он не всегда попадал в основу и мог потерять место в национальной команде. В отборочном цикле Евро-2020 Промес сыграл достаточно много, но в финальной стадии вряд ли будет основным игроком «оранжевых». Сборная Нидерландов встретится на групповом этапе с Украиной (13 июня, Амстердам), Австрией (17 июня, Амстердам) и Северной Македонией (21 июня, Амстердам).

Чехия: Алекс Крал

Закрывает топ-10 легионеров РПЛ, сыграющих на чемпионате Европы, чех Крал. Спартаковец, как и Влашич, может уехать после этого турнира в одну из ведущих европейских лиг, по слухам, им всерьез интересуется «Вест Хэм». В отборочном цикле Евро-2020 Алекс был основным игроком сборной Чехии, а вот первые матчи квалификации ЧМ-2022 пропустил из-за травмы. Впрочем, это наверняка не повлияет на статус Крала в национальной команде. В последнем спарринге с Италией (0:4) он вышел с первых минут. Чехия встретится на групповом этапе с Шотландией (14 июня, Глазго), Хорватией (18 июня, Глазго) и Англией (22 июня, Лондон).
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