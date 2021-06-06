На Евро-2020 сыграют 10 иностранцев из РПЛ

Швеция: Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг, Джордан Ларссон

Добавим, что на групповом этапе сборная Швеции сыграет с Испанией (14 июня, Севилья), Словакией (18 июня, Санкт-Петербург) и Польшей (23 июня, Санкт-Петербург).