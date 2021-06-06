Зачем Украина изобразила Крым на футбольной форме

Фото: UEFA UEFA

За пять дней до старта чемпионата Европы – 2020 по футболу сборная Украины представила новую форму. У футболистов будет три комплекта – желтый, синий и белый. Однако главной особенностью футболок стало то, что на них нанесены очертания границ страны. При этом туда оказался включен Крым, вошедший в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Фотографии формы в своем Facebook опубликовал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко . Он подчеркнул, что форма станет для команды особенной, а нанесенный силуэт будет "оберегом и символом".

"Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна. Где "Слава Украине" соответствуют лозунгом "Героям слава" и который теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы. Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска до Ужгорода поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная — объединяют Украину. Слава Украине", - написал Павелко на своей странице.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это "отчаянной художественной акцией".

"Прием не новый. Называется тромплёй (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — "обманка", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также обратила внимание организаторов чемпионата Европы по футболу на изображенные на новой форме сборной Украины лозунги "Слава Украине! Героям Слава!".

"Что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), С.Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. запрещена в России. В Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом, чтобы по всему миру он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня", - подчеркнула Захарова.

При этом Дмитрий Песков в комментарии ТАСС отметил: "Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА".

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев в комментарии "Газете.Ru" призвал просто не обращать внимания, потому что это именно то, чего сейчас добивается Украина – чтобы на нее обратили внимание.

"Никак не стоит на это реагировать. Никто в мире, кроме российских журналистов, этого не заметил. И сейчас они льют воду на мельницу Украины, которая добивается того, что хотела: вновь обратить внимание на Украину, про которую уже все забыли, обратить внимание на проблему Крыма, Донбасса и Луганска. Никому это неинтересно. И мне, скажу честно, наплевать, что изображено на форме Украины. Будут сейчас всем звонить и спрашивать: что России делать? Ничего не делать. Забыть. Самое лучшее – не обращать внимания", - заявил депутат.

Другой депутат Госдумы, именитая конькобежка Светлана Журова заявила, что с вероятностью в сто процентов это действие украинской стороны – демонстрация. Однако при этом она подчеркнула, что в других международных федерациях существует правило, согласно которому команда обязана согласовывать дизайн формы до начала крупных соревнований.

Журова допустила, что в данном случае также прошло согласование с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), для которого в представленных комплектах одежды не было ничего предосудительного, протестного или неправильного.

"Только мы сами можем попытаться сказать, что это политическое заявление. Есть нормы, согласно которым нельзя на форме использовать политические элементы. Раньше, например, бывало, что спортсмен снимает форму, а под ней какое-то заявление – и такой спортсмен или команда могли быть дисквалифицированы. Сейчас так не поступают, хотя, наверное, можно и татуировку сделать с политическими заявлениями. То, что сейчас делает Украина, на сто процентов демонстрация – кто-то подсказал им, и они это делают. Что будет Россия с этим делать? Если есть форма опротестования, как говорят в дипломатии, нота, то не мешало бы это сделать. Потому что в нашем понимании это, несомненно, неправда. Крым – это Российская Федерация", - заявила Журова в интервью "Газете.Ru".

Тренер футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Сергей Юран, который родом из Луганска, в комментарии "Газете.Ru" заявил, что каждый волен делать то, что он хочет, а правильно это или нет – второй вопрос. При этом он уверен, что в ситуации есть политический аспект.

"Здесь на сто процентов есть политическая подоплека. Делать на футболках очертания Крыма Не следует смешивать спорт с политикой. Здесь и ребенок поймет, что Крым на форме – это политическая вещь. К сожалению, Украина смешивает это все – не знаю, для чего. То есть, мы-то понимаем, зачем – продемонстрировать на чемпионате Европы, что, мол, Крым украинский. Но надо забыть об этом. Он был российским и стал российским снова – слава богу. Нам следует к этому относиться философски и с улыбкой. Как говорится, свою голову-то не приставишь к людям, которые это придумали", - заявил Юран.

Также специалист отметил, что и игроки, и сама Украинская ассоциация футбола стали заложниками сложившейся ситуации.

Согласно словам тренера, для них может быть чревато последствиями, если кто-то выскажется на этот счет, к примеру, фразой "при чем тут это, мы в футбол играем". За таким могут последовать достаточно серьезные и большие проблемы, поэтому у игроков и Украинской ассоциации нет выбора.

"Я общаюсь с теми, с кем вместе играл, с украинскими футболистами. Смешно, но они говорят: "Сергей, ты же понимаешь, мы не можем свое мнение высказать, у нас и у наших семей будут проблемы". Между собой мы это обсуждаем, и они говорят, что они как овцы, которые ничего не могут. И им что-то сказать равносильно тому, чтобы привезти проблемы в дом. Они-то против того, чтобы совмещать спорт и политику. Неважно, футбол, хоккей, гандбол. Они спортом занимаются, а политика – это не для них", - заключил он.