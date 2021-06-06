На форму сборной Украины для Евро-2020 попал Крым

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
представил форму сборной страны для участия в чемпионате Европы-2020. Фото доступно в его Facebook
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Фото: Facebook Андрея ПавелкоFacebook Андрея Павелко
На форме, которая выполнена в цвет национального флага Украины, изображена карта страны, на которую также попал полуостров Крым.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
Сборная Украины на Евро-2020 выступит в группе С. Ей предстоит сыграть с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. Первый матч украинцы проведут 13 июня против нидерландцев.