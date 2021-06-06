На форму сборной Украины для Евро-2020 попал Крым

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил форму сборной страны для участия в чемпионате Европы-2020. Фото доступно в его Facebook

Фото: Facebook Андрея Павелко Facebook Андрея Павелко

На форме, которая выполнена в цвет национального флага Украины, изображена карта страны, на которую также попал полуостров Крым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.