Участие Кудряшова на Евро-2020 под вопросом

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Как сообщает твиттер национальной команды, 31-летнему защитнику диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Окончательное решение по поводу участия Кудряшова на Евро-2020 будет принято после оценки динамики стартовой терапии.
Кудряшов получил повреждение во время разминки перед контрольным матчем против Болгарии.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. 12 июня в рамках Евро-2020 команда Станислава Черчесова
сыграет со сборной Бельгии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало в 22:00.
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная России сыграет против сборной Финляндии, также в Санкт-Петербурге. Начало – 16 июня в 16:00 по московскому времени. В заключительном матче в своей группе россиянам предстоит выезд в Копенгаген, где подопечным Станислава Черчесова будут противостоять датчане. Встреча начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.