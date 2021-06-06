Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Участие Кудряшова на Евро-2020 под вопросом

Спорт день за днемиещё 2
22 часа назад
Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов прошел дообследование в национальной команде.
Участие Кудряшова на Евро-2020 под вопросом
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Как сообщает твиттер национальной команды, 31-летнему защитнику диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Окончательное решение по поводу участия Кудряшова на Евро-2020 будет принято после оценки динамики стартовой терапии.
Кудряшов получил повреждение во время разминки перед контрольным матчем против Болгарии.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. 12 июня в рамках Евро-2020 команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало в 22:00.
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная России сыграет против сборной Финляндии, также в Санкт-Петербурге. Начало – 16 июня в 16:00 по московскому времени. В заключительном матче в своей группе россиянам предстоит выезд в Копенгаген, где подопечным Станислава Черчесова будут противостоять датчане. Встреча начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.
Евро-2020,Футбол,Федор Кудряшов,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители