Участие Кудряшова на Евро-2020 под вопросом

Как сообщает твиттер национальной команды, 31-летнему защитнику диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра. Окончательное решение по поводу участия Кудряшова на Евро-2020 будет принято после оценки динамики стартовой терапии.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная России сыграет против сборной Финляндии, также в Санкт-Петербурге. Начало – 16 июня в 16:00 по московскому времени. В заключительном матче в своей группе россиянам предстоит выезд в Копенгаген, где подопечным Станислава Черчесова будут противостоять датчане. Встреча начнется 21 июня в 22:00 по московскому времени.