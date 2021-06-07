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УЕФА согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы

ТАСС
11 часов назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - говорится в сообщении.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины попала в группу C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Украинцы могут сыграть в Санкт-Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф.
Возглас "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия у членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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