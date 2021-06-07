Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины попала в группу C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Украинцы могут сыграть в Санкт-Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф.