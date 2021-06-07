«Хайль Гитлер»: форма сборной Украины на Евро-2020 возмутила Россию

«Они даже на форме футболистов подняли темы, которые совсем не относятся к спорту, нашивками с Крымом и надписями - «Слава Украине!». Уже многие понимают, что это звучит приблизительно как «Хайль Гитлер» во время Второй мировой войны», - отметил сенатор.
«Я думаю, что организаторы все-таки предложат Украине отказаться от той формы, которую они презентовали. Я считаю, это максимальное наказание, какое могут дать Украине», - заявил он.
«Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно. Политика — такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым — территория Российской Федерации. Это не обсуждается», - приводит его слова «Чемпионат».
«Поэтому пусть рисуют территорию вплоть до каспийских земель, или «от можа до можа», как они раньше говорили, это совершенно не имеет никакого значения в политическом контексте данного времени», - уверен он.