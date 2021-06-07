«Хайль Гитлер»: форма сборной Украины на Евро-2020 возмутила Россию

Политик считает, что сейчас для украинских властей характерно желание «по любому поводу пытаться устроить конфликт», в том числе и на Евро-2020.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.