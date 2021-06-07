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«Хайль Гитлер»: Украина перепутала Евро-2020 с политикой

Алиса Селезнёва
10 часов назад
Форма сборной Украины на чемпионате Европы по футболу является провокацией и привнесением политики в спорт, а зрителям придется смириться с лозунгами, звучащими приблизительно как «Хайль Гитлер». Об этом заявил РИА «ФАН» сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Хайль Гитлер»: форма сборной Украины на Евро-2020 возмутила Россию
Фото: UAF.UAUAF.UA
Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в своем аккаунте на Facebook представил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх Евро-2020. На майках футболистов будет размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса.
По словам Цекова, Украина «путает спорт с политикой».
«Они даже на форме футболистов подняли темы, которые совсем не относятся к спорту, нашивками с Крымом и надписями - «Слава Украине!». Уже многие понимают, что это звучит приблизительно как «Хайль Гитлер» во время Второй мировой войны», - отметил сенатор.
Политик считает, что сейчас для украинских властей характерно желание «по любому поводу пытаться устроить конфликт», в том числе и на Евро-2020.
«Я думаю, что организаторы все-таки предложат Украине отказаться от той формы, которую они презентовали. Я считаю, это максимальное наказание, какое могут дать Украине», - заявил он.
Боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев назвал презентованную Украиной форму национальной команды «некрасивой попыткой политизировать спорт».
«Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно. Политика — такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым — территория Российской Федерации. Это не обсуждается», - приводит его слова «Чемпионат».
В свою очередь футбольный эксперт Андрей Малосолов также заметил, что форма никак не изменит того, что Крым присоединился к России, пишет телеканал «360».
«Поэтому пусть рисуют территорию вплоть до каспийских земель, или «от можа до можа», как они раньше говорили, это совершенно не имеет никакого значения в политическом контексте данного времени», - уверен он.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
Евро-2020,Андрей Павелко,Андрей Малосолов,Сергей Цеков,Николай Валуев,Госдума,РИА ФАН,
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