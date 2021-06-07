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В Крыму отреагировали на дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

РИА Новости Крымиещё 4
6 часов назад
Украинские чиновники продолжают накалять без того напряженную ситуацию внутри своей страны и на внешнеполитической арене. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал скандал вокруг нового дизайна формы украинских футболистов на предстоящем чемпионате Европы.
"Маразм у них (украинских властей – ред.) крепчает с каждым днем. Чувствуется внутренняя и внешнеполитическая разбалансировка. Они бросаются из крайности в крайность: делают все в противовес разумным желаниям многих граждан Украины иметь дружеские отношения с Россией и позволяют радикально настроенному меньшинству диктовать большинству граждан страны профашистские идеи", – сказал Гемпель РИА Новости Крым.
По его словам, такая политика Киева уже не удивляет, но при этом вызывает все большее раздражение у мирных украинцев.
"Мы поддерживаем контакты с гражданами Украины, общаемся с ними. Они говорят, что обстановка в стране достаточно накалилась. Думаю, Украина находится на грани внутреннего взрыва, поскольку граждане разделились на два противоположных лагеря, и примирения не видно", – отметил Гемпель.
Ранее состоялась презентация новой формы украинских футболистов. На футболках изображен контур карты страны с российским Крымом и территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также на комплекты игровой формы нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!". По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, это должно вдохновить спортсменов на победы.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал новую форму украинских футболистов "политической провокацией", напомнив, что Крым является территорией России. Парламентарий назвал этот шаг Киева "выражением некоей политической позиции", которая разнится с позицией РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что нанесенный на форму лозунг "Слава Украине! Героям слава!" ассоциируется с запрещенной в РФ Украинской повстанческой армией (УПА)*, лидером украинских националистов Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. По словам Захаровой, в Киеве хотят дистанцировать этот лозунг от неудобного происхождения и наполнить его новым позитивным смыслом.
В УЕФА заявили, что футболка национальной сборной Украины и всех других команд на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
*запрещенная в России организация
Евро-2020,Видео,Юрий Гемпель,Степан Бандера,Дмитрий Свищев,Мария Захарова,Украинская повстанческая армия,УЕФА,Госдума,МИД,РИА Новости,
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