"Маразм у них (украинских властей – ред.) крепчает с каждым днем. Чувствуется внутренняя и внешнеполитическая разбалансировка. Они бросаются из крайности в крайность: делают все в противовес разумным желаниям многих граждан Украины иметь дружеские отношения с Россией и позволяют радикально настроенному меньшинству диктовать большинству граждан страны профашистские идеи", – сказал Гемпель РИА Новости Крым.
"Мы поддерживаем контакты с гражданами Украины, общаемся с ними. Они говорят, что обстановка в стране достаточно накалилась. Думаю, Украина находится на грани внутреннего взрыва, поскольку граждане разделились на два противоположных лагеря, и примирения не видно", – отметил Гемпель.