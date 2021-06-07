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Игорь Колыванов: «Украина – это Россия. Хотелось бы на их форме наш флаг видеть»

Sports.ruиещё 9
15 часов назад
Бывший игрок сборных СССР, СНГ и России, а также экс-тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг формы сборной Украины, представленной к Евро-2020.
«Украина – это Россия»: Киеву предложили замену форме с Крымом
Фото: форма сборной Украиныформа сборной Украины
«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия.

Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш.

Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить», – заявил Колыванов.
Евро-2020,Игорь Колыванов,Торпедо,УЕФА,
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