«Украина – это Россия»: Киеву предложили замену форме с Крымом

«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия.
Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш.
Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить», – заявил Колыванов.