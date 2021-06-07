Россиянам пригрозили тюрьмой за ношение формы сборной Украины

Также Бушманов отметил, что согласно статье, за первичное нарушение лицо получает административное наказание, за повторное — денежный штраф, арест до шести месяцев либо лишение свободы сроком до четырех лет. В случае использования СМИ тюремный срок может возрасти до пяти лет.