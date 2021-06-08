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Нападающий сборной Польши Милик пропустит чемпионат Европы

Чемпионат.comиещё 7
41 минуту назад
Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.
Милик не сможет сыграть на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
По информации источника, 27-летний форвард так и не смог полностью восстановиться после травмы, полученной на тренировке национальной команды. По словам главного тренера поляков Пауло Соузы, он не намерен никого довызывать на замену Милику. В составе национальной команды Милик провёл 59 матчей и забил 15 мячей.
Сборная Польши на Евро-2020 сыграет против Испании, Словакии и Швеции.
Напомним, в этом году игрок «Наполи» Милик перебрался в «Марсель» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
Евро-2020,Аркадиуш Милик,
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