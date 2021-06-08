Милик не сможет сыграть на Евро-2020

По информации источника, 27-летний форвард так и не смог полностью восстановиться после травмы, полученной на тренировке национальной команды. По словам главного тренера поляков Пауло Соузы, он не намерен никого довызывать на замену Милику. В составе национальной команды Милик провёл 59 матчей и забил 15 мячей.