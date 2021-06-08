Украина: "Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020"

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Игоря Бушманова, ношение формы украинской сборной на территории России может быть расценено как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.