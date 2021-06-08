Украина: "Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020"

Сборная России может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу в знак протеста против формы украинских спортсменов. Об этом со ссылкой на источник «близкий к РФС» пишет украинское издание dynamo.kiev.ua.
Фото: Федерация футбола Украины (ФФУ)Федерация футбола Украины (ФФУ)
По данным издания, на данный момент «всерьез рассматривается вариант решения, при котором сборная России откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины».
6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх чемпионата Европы по футболу. На майках футболистов будет размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса. 7 июня проект формы был утвержден УЕФА.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Игоря Бушманова, ношение формы украинской сборной на территории России может быть расценено как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ.