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Чемпионат Европы по футболу 2020

Путин заявил, что его не задела новая форма сборной Украины

Спорт-Экспрессиещё 7
5 часов назад
Президент России Владимир Путин рассказал, как он относится к новой форме сборной Украины.
Путина не задела новая форма сборной Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам президента, его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу с очертаниями Крыма, так как новизны в позиции Киева нет, сообщает ТАСС 9 июня.
7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка украинцев на Евро-2020 соответствует всем правилам организации. 8 июня РФС обратился в УЕФА по этому поводу.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
Евро-2020,Владимир Путин,РФС,УЕФА,ИТАР-ТАСС,
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