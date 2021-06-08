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Чемпионат Европы по футболу 2020

Лучший вратарь мира — 1987 перепутал сборную России с Белоруссией

Газета.Ru
10 часов назад
Финалист чемпионата Европы — 1980, полуфиналист чемпионата мира — 1986, лучший вратарь мира --1987 бельгиец Жан-Мари Пфафф перепутал национальную сборную России с Белоруссией, сообщает «СЭ».
Лучший вратарь мира — 1987 перепутал сборную России с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как оцениваю соперника сборной Бельгии по первому матчу в группе на Евро — Россию? Меня поразил результат последнего матча между ними. 8:0 — это очень крупно. Я не мог поверить. У вас не было ни дисциплины, ни командной игры. Если вы забываете о защите против Бельгии, вас ждут серьезные неприятности.
8:0 было против Белоруссии? Я перепутал! Наша последняя встреча закончилась поражение русских со счетом 1:4. Да, я ошибся, но все равно это относится и к России: у Бельгии очень быстрые и техничные ребята, с ней нельзя играть в открытый футбол», — сказал знаменитый вратарь.
Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).
Ранее итальянская газета La Gazzetta dello Sport назвала Артема Дзюбу «Капитаном Катастрофой».
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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