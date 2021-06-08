Лучший вратарь мира — 1987 перепутал сборную России с Белоруссией

«Как оцениваю соперника сборной Бельгии по первому матчу в группе на Евро — Россию? Меня поразил результат последнего матча между ними. 8:0 — это очень крупно. Я не мог поверить. У вас не было ни дисциплины, ни командной игры. Если вы забываете о защите против Бельгии, вас ждут серьезные неприятности.
8:0 было против Белоруссии? Я перепутал! Наша последняя встреча закончилась поражение русских со счетом 1:4. Да, я ошибся, но все равно это относится и к России: у Бельгии очень быстрые и техничные ребята, с ней нельзя играть в открытый футбол», — сказал знаменитый вратарь.