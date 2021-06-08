Авиакомпании начали вводить ограничения из-за матчей Евро-2020

Авиакомпания «Ямал» не будет перевозить оружие по маршрутам до Санкт-Петербурга в связи с предстоящими матчами чемпионата Европы по футболу, которые будут проходить в Петербурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на официальное сообщение перевозчика.
«Обращаем ваше внимание на неукоснительное соблюдение указанных ограничений. А также предупреждаем об ответственности за нарушения временно установленных правил, в том числе предусматривающих изъятие оружия», — сказано в сообщении.
Ограничения ввели из-за чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Они будут действовать до 12 июля.
Также стало известно, что в авиакомпании «Ямал» сменился руководитель. Предыдущий был отправлен в отставку. Артем Лобачев стал временно управлять компанией. Он же был техническим директором.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге запланировано проведение семи матчей континентального первенства.
Евро должен был состояться в 2020 году, однако в связи с пандемией коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года. Матчи будут проходить с 11 июня по 11 июля в ряде городов, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе встретится с Бельгией, Данией и Финляндией.
Как заявил бывший защитник московского «Спартака»Александр Самедов, российским футболистам нужно полностью выложиться, чтобы показать хорошие результаты в матчах Евро-2020, а лучшим исходом игры с Бельгией стала бы ничья.