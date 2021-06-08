Авиакомпании начали вводить ограничения из-за матчей Евро-2020

Ограничения ввели из-за чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Они будут действовать до 12 июля.

Также стало известно, что в авиакомпании «Ямал» сменился руководитель. Предыдущий был отправлен в отставку. Артем Лобачев стал временно управлять компанией. Он же был техническим директором.