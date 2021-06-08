«Без масок выгоняют, но пиво разрешено»: Финны возмутились организацией Евро в Петербурге

В Финляндии местные СМИ возмутились организацией матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, назвав установленные российской стороной коронавирусные ограничения "беспорядком". На публикацию издания Ilta-Sanomat обратил внимание портал "Чемпионат".

Негодование финнов вызвал тот факт, что на арене, где сборная Финляндии проведет два матча Евро, болельщикам разрешат пить пиво, при этом за отсутствие маски их будут выгонять со стадиона.

"Коронавирусные ограничения чемпионата Европы в Санкт-Петербурге превращаются в беспорядок: пить пиво в собственном кресле можно, но тех, кто без масок, по-прежнему планируют выгонять со стадиона.



Около 30 тысяч зрителей будут допущены на матчи в Санкт-Петербурге. Основное строгое ковидное требование касается ношения маски. Но в то же время на стадионе продаётся пиво, которое можно пить на своём месте. Но пить его, не сняв маску, не представляется возможным. Это говорит об общей небрежности России в отношении коронавируса", - говорится в публикации финского издания.

Автор материала также посетовал на то, что купившие пиво зрители смогут весь матч находится на своих местах на стадионе без маски.