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Чемпионат Европы по футболу 2020

Остался без Евро: Комментатор Нобель Арустамян не будет работать на турнире

Елена Прошина
6 часов назад
Комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на стратующий в пятницу чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщил спортивный журналист и блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале.
По словам Уткина, кандидатуру российского комментатора армянского происхождения блокировал оргкомитет Евро в Азербайджане.
«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель НЕ АККРЕДИТОВАН!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», — написал блогер.
Ранее Уткин на фоне скандала с формой украинской сборной выразил надежду, что сборная России сыграет с этой командой на Евро-2020.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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