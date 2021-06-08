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Чемпионат Европы по футболу 2020

Есть шанс: При каких условиях Украина и Россия сыграют вместе на Евро-2020

Вероника Полынина
4 часа назад
Сборные России и Украины по футболу с 2014 года разводятся по разным группам на международных турнирах решением УЕФА. Издание "Украина.ру" оценило шансы российской и украинской сборных встретиться на предстоящем чемпионате Европы по футболу.
Есть шанс: При каких условиях Украина и Россия сыграют вместе на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россияне в групповом этапе встретятся с соперниками по квартету B: Бельгией, Финляндией и Данией. Украина попала в группу C вместе со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
Если обе сборные пройдут дальше, они сыграют в 1/8 финала, но не между собой.
Шанс встретиться представится сборным РФ и Украины в ¼ финала. Для этого одна из команд должна занять первое место в группе, а другая – второе.
Еще одна возможность сыграть против друг друга может выпасть России и Украине в полуфинале, если команды туда доберутся. Для этого одной из команд нужно занимать первую или вторую позицию в группе, а другой — выходить с третьего места.
В данном случае также будет играть роль, какое место в турнирной сетке получит сборная, занявшая третье место, так как их будут распределять по парам плей-офф исходя из комбинации групп, команды которых прошли в матчи на вылет.
Если же команды РФ и Украины окажутся в итоге в разных половинах сетки или же если займут одинаковые места в своих группах, то между собой они смогут сыграть только в финале.
Сборные России и Украины играли друг против друга дважды, обе встречи состоялись в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года. В первом матче победили украинцы со счетом 3:2, второй завершился вничью – 1:1. Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко играл в основном составе в обеих встречах, главный тренер россиян Станислав Черчесов выходил на замену в первой игре.
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