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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Я не оптимист": Боярский предсказал поражение России на Евро-2020

Вероника Полынина
2 часа назад
Народный артист РСФСР Михаил Боярский предсказывает поражение сборной России в первом матче чемпионата Европы от команды Бельгии.
«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии», - сказал он «Газете.ру».
Боярский назвал шансы российских футболистов на выход из группы минимальными даже с учетом того, что выйти в плей-офф можно с третьего места.
По словам артиста, в играх против сборных Польши и Болгарии российская команда «оставляла желать лучшего».
«А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд», - добавил Боярский.
После товарищеского матча с Болгарией, который состоялся 5 июня, Боярский заявил, что из всех членов сборной России только Артем Дзюба готов к «Евро-2021».
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.
Сборная России в групповом этапе турнира 12 июня сыграет с Бельгией, 16 июня – с Финляндией, 21 июня – с Данией. Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, третья встреча – в Копенгагене.
Евро-2020,Видео,Артем Дзюба,Михаил Боярский,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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