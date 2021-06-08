"Я не оптимист": Боярский предсказал поражение России на Евро-2020

«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии», - сказал он «Газете.ру».

Боярский назвал шансы российских футболистов на выход из группы минимальными даже с учетом того, что выйти в плей-офф можно с третьего места.

По словам артиста, в играх против сборных Польши и Болгарии российская команда «оставляла желать лучшего».

«А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд», - добавил Боярский.

После товарищеского матча с Болгарией, который состоялся 5 июня, Боярский заявил, что из всех членов сборной России только Артем Дзюба готов к «Евро-2021».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.