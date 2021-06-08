Финское издание Ilta-Sanomat раскритиковало организацию чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге.

В издании считают, что данные ограничения говорят об общей небрежности России в отношении коронавируса.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. В Петербурге запланировано проведение семи матчей турнира.