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Чемпионат Европы по футболу 2020

Станислав Черчесов: «Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии не думаю»

Sports.ruиещё 2
3 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проведении сборов команды в Австрии.
Черчесов отметил пользу от тренировок в Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
– Сборная готовилась в Австрии. Вы любите эту страну. Хотели бы на пенсии осесть здесь?
– Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.
– Что больше всего порадовало за время австрийского сбора?
– Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место для подготовки. Там сгенерированы все необходимые составляющие: климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас.
Порадовало, что футболисты достойно перенесли предложенные нагрузки, понимая, для чего это делается. Кстати, от журналистов мы тоже не закрывались, ваши коллеги могли там спокойно работать. Поэтому программу подготовки мы выполнили на сто процентов, – сказал Черчесов.
Евро-2020,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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