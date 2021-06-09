Черчесов отметил пользу от тренировок в Австрии

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– Сборная готовилась в Австрии. Вы любите эту страну. Хотели бы на пенсии осесть здесь?

– Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.

– Что больше всего порадовало за время австрийского сбора?

– Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место для подготовки. Там сгенерированы все необходимые составляющие: климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас.